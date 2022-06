Sanità e turismo al centro lavori Assemblea

Torna a riunirsi il Consiglio regionale della Valle d'Aosta. L'Assemblea è convocata mercoledì 8 e giovedì 9 giugno con un ordine del giorno composto da 45 oggetti, di cui 14 interrogazioni, 20 interpellanze e 3 mozioni.

Delle quattordici interrogazioni, due sono del gruppo Forza Italia (notizie in merito ai controlli sull'esercizio degli impianti idroelettrici valdostani e indennità di attrattività per il personale medico e infermieristico dell'Usl), sei del gruppo Lega Vallé d'Aoste (beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; percorribilità giuridica di un trasferimento finanziario agli enti locali per coprire misure di facilitazione fiscale o tariffaria a favore di attività produttive e commerciali e di famiglie; promozione del territorio e del cicloturismo realizzate in occasione della tappa valdostana del Giro d'Italia; interventi per arginare la dispersione scolastica e promuovere l'istruzione universitaria; messa in sicurezza di un tratto della strada poderale Pont-Meyes a Valsavarenche; stato di avanzamento delle attività propedeutiche alla realizzazione della galleria drenante della frana del Mont La Saxe), tre del gruppo Pour l'Autonomie (notizie in merito agli accordi presi con lo Stato relativamente al ricorso per legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge di stabilità regionale 2022-2024; eventuali accordi con l'Università della Valle d'Aosta sullo sviluppo di tematiche regionali; esternalizzazione di servizi ospedalieri dell'Usl) e tre del gruppo Progetto Civico Progressista (soggetti ospitati nello stand della Regione al Salone internazionale del libro di Torino; soppressione del distacco di docenti presso il Centre d'études "Les Anciens Remèdes" di Jovençan; problematiche relative all'apertura di sale da gioco nelle vicinanze dei luoghi sensibili così come individuati dalla legge regionale per la prevenzione della dipendenza dal gioco d'azzardo). Delle venti interpellanze presentate, quattro sono del gruppo Forza Italia, 13 del gruppo Lega Vallée d'Aoste e tre del gruppo Progetto Civico Progressista.

Il Consiglio discuterà infine tre mozioni, di cui una del gruppo Forza Italia (impegno ad affrontare in quinta Commissione consiliare le problematiche relative al progetto "Valatypical" per le persone affette da sindrome dello spettro autistico) e due del gruppo Lega Vallée d'Aoste (vicinanza del Consiglio Valle all'Associazione nazionale Alpini nella sua valenza sociale, culturale, popolare e identitaria, impegno per il Governo regionale a riferire alla Commissione consiliare competente i risultati del lavoro del tavolo tecnico-giuridico sulla sentieristica, poderale e viabilità minore).