Pour l'Autonomie, Lavevaz relazioni in aula su futuro Cas

"Negli anni l'Amministrazione regionale ha sostenuto la Cogne acciai speciali con rilevanti investimenti che ne hanno permesso l'evoluzione e il raggiungimento di significativi risultati sia a livello nazionale che internazionale: Per questo motivo, chiediamo che il Presidente Lavevaz e l'Assessore Bertschy comunichino tutte le informazioni divulgabili in apertura del prossimo Consiglio regionale convocato per l'8 e il 9 giugno, così da poter informare tutta la popolazione e in primis i lavoratori sul futuro di questa importante azienda". Lo chiede in una nota il gruppo consiliare Pour l'autonomie in merito all'acquisizione della Cogne acciai speciali da parte di un gruppo di Taiwan.