Ok da commissione a modifica Osservatorio legalità

La prima Commissione "Istituzioni e autonomia" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza - astensione dei gruppi Forza Italia e Progetto civico progressista - sulla proposta di legge di modifica della norma regionale istitutiva dell'Osservatorio permanente sulla legalità e criminalità organizzata e di tipo mafioso.

Il testo si compone di cinque articoli finalizzati a recepire le osservazioni formulate dal Ministero dell'interno, specificando ulteriormente le funzioni dell'Osservatorio. La Commissione ha poi nominato Mauro Baccega relatore di una proposta di legge depositata dal gruppo Forza Italia, che contiene nuove disposizioni in materia di forma di governo della Regione e di elezione del Consiglio Valle e del Presidente della Regione. La Commissione, come precisa il suo Presidente Claudio Restano (Misto), ha anche deciso di sentire il Comitato promotore della richiesta di referendum consultivo di iniziativa popolare sulla proposta di legge regionale del gruppo Pcp in materia di elezioni regionali.