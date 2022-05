Foudraz, trovare soluzione per bici su sentieri

"E' un tema che riguarda più strutture e più assessorati, con una normativa complessa e datata che non risponde più alle necessità attuali, come quelle dell'uso massiccio di bici sulla rete sentieristica. E' necessario che il tavolo di lavoro produca una normativa più attuale che, da un lato, consenta di praticare in tutta sicurezza tutti i nuovi sport e, dall'altro, permetta a Sindaci e Presidenti dei Consorzi di dormire sonni tranquilli, anche perché sono sempre più numerosi gli incidenti in montagna". Lo ha detto Raffaella Foudraz (Lega Vda) presentando in aula un'interrogazione sulle attività del tavolo tecnico-giuridico per la sentieristica.

A rispondere è stato l'assessore alle risorse naturali, Davide Sapinet: "La Giunta ha deliberato a febbraio 2022 la costituzione di un tavolo tecnico-giuridico per lo studio delle problematiche relative alla responsabilità, transitabilità, classificazione e promozione della rete sentieristica, poderale e della viabilità minore della regione. Il tavolo ha preso atto delle principali problematiche da affrontare, con particolare riferimento all'uso promiscuo dei sentieri e delle strade poderali, della responsabilità in caso di incidenti e richiesta danni. Ha, inoltre, condiviso obiettivi e modalità di lavoro al fine di proporre le possibili soluzioni e ha incontrato alcuni docenti dell'Università della Valle d'Aosta, che hanno illustrato lo "Studio sugli aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali in Valle d'Aosta" effettuato dal Centro trasfrontaliero sul turismo e l'economia di montagna dell'UniVdA. La materia fa riferimento ad una normativa complessa e datata e si colloca in un contesto di responsabilità che fa anche riferimento, non in ultimo, al Codice civile e al Codice penale. Lo studio sarà illustrato ai portatori di interesse locali".