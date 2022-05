Lavevaz, sentenza Tar scongiura rischio perdere fondi Pnrr

In merito alla sentenza del Tar della Valle d'Aosta contro l'iter che ha portato alla selezione del progetto pilota per il cosiddetto Bando borghi "è stato scongiurato il rischio che la Valle d'Aosta potesse essere privata del contributo di 20 milioni di euro che è stato assegnato al progetto "Arvier agile", e sul quale la Regione e il Comune hanno avviato un confronto di dettaglio con il Ministero della Cultura". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in apertura dei lavori del Consiglio Valle. "Questa sentenza può essere un punto di partenza - ha aggiunto - per ritrovare un corretto rapporto tra gli enti del territorio della Valle d'Aosta, che solo attraverso un confronto costruttivo possono cogliere le opportunità presentate dal Pnrr".