Lavevaz, confronto con comuni su riduzione consumi energetici

"L'aspetto della razionalizzazione dei consumi energetici è molto rilevante e potrebbe essere di interesse creare un tavolo di confronto con gli enti locali". Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, rispondendo ad un'interpellanza del gruppo Lega Vda sulla riduzione dei consumi di energia nell'ambito dell'illuminazione pubblica.

L'iniziativa ha preso spunto da un'indagine di Legambiente del 2017 secondo la quale il consumo pro-capite annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica della Valle d'Aosta è di 199 kwh per un totale annuo di 12 milioni e 500 kwh (12.500 gwh). "Ci sono tante possibilità per ridurre l'illuminazione - ha aggiunto Lavevaz - non tanto sulla strada che è soggetta a normative specifiche e stringenti ma piuttosto sui punti luce della viabilità cittadina".

"Il tema dei consumi ma anche della vicinanza alla popolazione - ha replicato Luca Distort (Lega Vda) - è determinante soprattutto in questo periodo in cui si assiste ad un allontanamento della cittadinanza dalla politica. A medio termine non si tratta solo di risparmiare sull'impatto energetico dell'illuminazione ma di produrre progettazioni di corretto profilo paesaggistico".