Casa, in commissione disegno legge su riqualificazione Erp

La terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha avviato l'esame delle disposizioni per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il presidente della commissione, Albert Chatrian, è stato nominato relatore del disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale, che si compone di cinque articoli "volti a sostenere l'azione dell'Arer quale attuatore di una pluralità di interventi per riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica regionale". In particolare, come specifica Chatrian, si tratta del quartiere Cogne ad Aosta con interventi per un importo di circa 44 milioni di euro, nonché di 22 stabili (per un totale di 319 alloggi) sull'intero territorio regionale per circa 20 milioni di euro finanziati attraverso la cessione del credito del 110%.