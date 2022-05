Casa, via libera commissione a riapertura termini per mutui

La terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla proposta delle disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale. Il provvedimento - si legge in una nota - prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di mutui a tasso agevolato per l'acquisto, costruzione e recupero, con eventuale ampliamento, per gli immobili da adibire a prima abitazione e per il recupero dei fabbricati situati nei centri abitati.

Per le prime abitazioni l'importo massimo del mutuo è pari a 180.000 euro, incrementato fino a 200.000 euro per le abitazioni a risparmio energetico (con classificazione A o superiore). Per l'accesso ai mutui, l'Isee del nucleo familiare non può superare i 60.000 euro.

Per quanto riguarda gli interventi di recupero nei centri abitati, può essere presentata domanda per acquisti con atto di compravendita stipulati in data successiva al primo gennaio 2021, mentre per il recupero o la nuova costruzione di immobili, i titoli abilitativi non devo essere scaduti alla data di presentazione della domanda.