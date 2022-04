Pcp accusa, in aula aggressività senza precedenti

"Rileviamo l'assenza dell'autorità di chi dovrebbe garantire i lavori nell'aula del Consiglio valle, permettendo di intervenire in modo aggressivo.

Un'aggressività senza precedenti. Abbiamo sentito parole arroganti e veementi senza che nessuno dicesse qualcosa. Così l'Istituzione viene mortificata e delegittimata. Non è più tollerabile. Non siamo in un bar di Bosses ma in Consiglio Valle". A rilevare il clima 'incandescente' all'interno dell'Assemblea valdostana è Erika Guichardaz, capogruppo di Pcp, riferendosi al dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale in merito alle condanne della Corte dei Conti sui finanziamenti al Casinò. "Sentenza - aggiunge Guichardaz - che non è entrata nemmeno nel merito dei fatti. C'è chi parla di aver salvato la casa da gioco dimenticandosi che ora è in concordato preventivo".

Riguardo alla 'crisi' politica, Guichardaz osserva. "Siamo di fronte ad un Consiglio dimezzato, senza ruolo. Le commissioni sono bloccate. Ma in aula viene evitato il dibattito sulla crisi, un fatto di una gravità inaudita. Non si parla di temi ma solo di poltrone. Questo teatrino è inaccettabile".