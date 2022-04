Regione: Padovani, Lega in giunta cosa buona per idroelettrico?

(ANSA) - AOSTA, 21 APR - "Siamo così sicuri che l'alleanza tra gli autonomisti e la Lega sia una cosa buona per le nostre concessioni idroelettriche in mano a Cva?". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere regionale Andrea Padovani (Federalisti Progressisti - Partito Democratico).

"Mentre gli autonomisti si affannano per trovare un accordo con la Lega, a livello nazionale - afferma Padovani - il ministro leghista Giorgetti presenta un disegno di legge per accelerare le gare delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Siamo di fronte alla più grande crisi energetica del continente, dobbiamo proseguire con la transizione verso fonti rinnovabili e i leghisti vogliono procedere con le gare come se niente fosse". (ANSA).