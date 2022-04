Cordoglio Assemblea valdostana per morte Remo Celesia

I Presidenti del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, esprimono il cordoglio dell'Assemblea valdostana e del Governo regionale per la morte di Remo Celesia, scomparso a 72 anni per problemi cardiaci.

Remo Celesia - evidenziano i Presidenti - fu il primo valdostano a vincere il Rally della Valle d'Aosta nel 1985, ripetendo l'exploit nel 1988: un uomo che ha fatto della sua passione per i motori una ragione di vita, che portò il nome della Valle nel mondo del rally e che ricordiamo per la sua empatia".