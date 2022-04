Premi: Au coeur de la reprise, le candidature entro il 6 maggio

(ANSA) - AOSTA, 04 APR - C'è tempo fino a venerdì 6 maggio 2022 per presentare le candidature per il Premio 'Au coeur de la reprise: esperienze di ripartenza al femminile', istituito dal Consiglio Valle per mettere in luce il ruolo delle donne nel proporre soluzioni per la ripartenza.

Il premio, nato nel contesto della pandemia da Covid-19, è stato confermato dall'Ufficio di presidenza per la sua terza edizione, con l'obiettivo di valorizzare la cultura della solidarietà e del lavoro concentrandosi su realtà che hanno come protagoniste le donne. Il progetto riguarda il settore imprenditoriale-professionale e quello sociale-medico-sanitario: per ciascuno sono previsti due premi, da 3.000 e 2.000 euro. Al centro della valutazione la capacità di reazione all'emergenza con iniziative originali ed efficaci, radicate sul territorio e adatte a essere un esempio. Possono essere candidate imprenditrici, professioniste, volontarie, responsabili e dipendenti di enti, aziende e associazioni, portatrici di esperienze che affondano le loro radici nel periodo di difficoltà legato alla pandemia, con l'obiettivo di superare la fase critica. Le esperienze presentate devono avere una ricaduta diretta sul territorio valdostano. Le proposte di candidatura possono essere presentate da associazioni di categoria, reti professionali, associazioni di volontariato, enti del terzo settore (ogni associazione o ente può proporre al massimo una candidatura; non sono ammesse autocandidature). (ANSA).