Regione: Pcp, dibattito politico degenerato in aula

"Un livello di degenerazione del dibattito politico mai raggiunto prima". Con queste parole il tavolo di coordinamento di Pcp definisce la richiesta dei consiglieri Aurelio Marguerettaz e Giulio Grosjacques di istituire un Giurì del Consiglio regionale a seguito di un'interrogazione della consigliera Chiara Minelli. "Un fatto grave - si legge in una nota - il cui intento, chiaramente intimidatorio, sarà respinto non solo da Pcp, ma dai cittadini e dalle cittadine che non tollerano l'idea che nella 'casa comune della democrazia' ci siano domande che si possono fare e domande che non si possono fare per non disturbare il manovratore, o meglio il 'frenatore' di turno". "E' ben difficile capire per quale motivo - prosegue Pcp - le domande di Chiara Minelli (in merito alla procedura di Vas sul Piano Regionale dei Trasporti) possano essere considerate lesive dell'onorabilità dei due consiglieri.

Effettivamente lesive sono invece le accuse di incapacità, inadeguatezza e scarso senso etico, formulate ieri e in varie altre occasioni di dibattito consiliare, nei confronti della consigliera Minelli. E fin qui saremmo al ridicolo e al clamoroso autogol, se non fosse che si strumentalizzano le istituzioni invocando un Giurì, tirando in ballo il ruolo del Presidente del Consiglio regionale e spostando l'attenzione dal merito delle vicende agli attacchi personali".