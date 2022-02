Sanità: Minelli denuncia, pasti scarsi e freddi in ospedale

"Dobbiamo aspettare che ci sia il nuovo servizio, ma intanto i pasti restano scarsi e freddi. Le necessità delle persone ricoverate non sono quelle di sapere chi porterà loro i pasti, ma che questi siano adeguati e sufficienti. Nel 2022, che in un ospedale di una regione come la nostra, a nord del mondo, ci sia una situazione di questo tipo è per lo meno strano". Lo ha detto in aula la consigliera Chiara Minelli (Pcp) presentando un'interrogazione a risposta immediata sulla somministrazione dei pasti all'ospedale Parini.

"In questa fase emergenziale - ha risposto l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse - l'Usl ha messo in atto, per il tramite della Struttura di dietologia, alcune operazioni di miglioramento del servizio di ristorazione: presa in carico delle segnalazioni di non conformità pervenute dai reparti e confronto con la società che gestisce il servizio, monitoraggio delle diete speciali, verifiche della qualità del vitto e dell'organizzazione dei carrelli, valutazione del menù". In merito al nuovo servizio, l'Assessore ha riferito che "è stato aggiudicato l'appalto in questione e si sta predisponendo, nei termini previsti dalla norma, gli atti necessari all'avvio del servizio di ristorazione da parte del nuovo fornitore".