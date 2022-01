Giorno Memoria: Bertschy, necessario agire nel quotidiano

"Per 'non dimenticare' è necessario agire nel quotidiano per costruire ponti che permettano alla parola 'Libertà' di circolare liberamente nel mondo". Lo scrive su twitter il vicepresidente della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, in occasione del Giorno della Memoria dedicato alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Il post è corredato da una foto con una frase di Liliana Segre.