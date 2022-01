Covid: Barmasse, tracciamento inutile per troppi contagi

"Quando si superano i 50 casi giornalieri ogni 100 mila abitanti il contact tracing non serve assolutamente a niente. Ormai è saltato in tutta Italia, con questi numeri". Lo spiega l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse in risposta a un'interpellanza della Lega in consiglio regionale. "A dicembre 2020 avevamo 13 persone impegnate nel tracciamento, ora abbiamo due turni di 14 persone, più altre cinque risorse per infotamponi e stiamo cercando di recuperare il collo di bottiglia rintracciando i positivi per il tampone di guarigione". Oltre allo snellimento delle procedure per uscire dalle quarantene, "tutto è migliorabile - prosegue - si andrà verso il tracciamento solo dei positivi sintomatici, gli altri no. Lo stesso potrebbe succedere anche negli ospedali in cui i positivi ricoverati per altri motivi, perché la positività è un fatto occasionale, non vengano messi nei reparti per Covid ma mantenuti in isolamento nei reparti stessi. Questo è quello che dice la letteratura scientifica. Anche se potessimo mettere 400 persone per tracciare i contatti non limiterebbe la diffusione del virus".