Consiglio Valle approva odg per riqualificazione OSS

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dalla Lega VdA che impegna la giunta a incontrare le organizzazioni sindacali per "dare corso alle modalità di riqualifica professionale" degli operatori socio-sanitari.

L'iniziativa, illustrata in aula da Simone Perron, sottolinea "l'impellente necessità, per la nostra Regione, di avere personale qualificato nel settore socio sanitario, ed in particolare potendo usufruire dell'esperienza lavorativa maturata sul campo di coloro che già svolgono mansioni affini, sia in aziende pubbliche che in quelle private, i quali erano però rimasti esclusi dai precedenti bandi di concorso vincolati dalla normativa europea".

L'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, ha condiviso lo spirito dell'iniziativa: "Abbiamo incontrato i sindacati, che si sono detti sfavorevoli alla proposta di rimodulazione dei corsi formativi. Ribadisco la necessità e l'urgenza di avere operatori socio-sanitari. Quindi accolgo l'ordine del giorno".