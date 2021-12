Legge elettorale: Pcp, è tempo di intervenire per riforma

"I tempi sono maturi per intervenire sulla legge elettorale". Lo dice il gruppo consigliare Pcp dopo la discussione, avvenuta in Consiglio Valle, di una mozione presentata da Mauro Baccega sulla necessità di impegnare il Governo e la Commissione competente ad una valutazione sulla futura legge elettorale dopo l'approvazione del bilancio. "Era un'occasione - dicono Erika Guichardaz e Chiara Minelli - per fissare un inizio per quella che sarà un'importante discussione, densa di ricadute. Spiace dunque che ne sia stato sollecitato il ritiro da parte della maggioranza e che il proponente abbia fatto repentina marcia indietro. Noi riteniamo che intervenire sulla legge elettorale e sulla riforma istituzionale sia non solo opportuno (lo diciamo da tempo), ma necessario e che i tempi siano maturi. Non è infatti serio affrontare l'argomento a ridosso delle elezioni, poiché se ci saranno innovazioni e modifiche rilevanti tutte le forze politiche dovranno avere tempo e modo di organizzarsi e affrontare adeguatamente le future elezioni regionali".