Corte conti: quattro consiglieri regionali, abbiamo pagato

"Io sono ancora debitore rispetto alla Regione. E ieri non ho votato sull'istanza relativa all'incompatibilità dei consiglieri". Lo ha detto il consigliere del Gruppo Misto Mauro Baccega oggi in Consiglio Valle. Le dichiarazioni sono arrivate durante una mozione d'ordine richiesta per contestare le critiche arrivate sul voto di ieri, in particolare una vignetta diffusa oggi sui social dal movimento politico Adu. Baccega ha spiegato che "la mia assicurazione non si è ancora espressa, per me e per altri. Ma sono sereno perché gli uffici del Consiglio e l'avvocatura della Regione hanno definito che sino a che non c'è una condanna definitiva, che potrà arrivare solo dopo la sentenza della Cassazione, la mia posizione è legittima".

Durante il dibattito sono intervenuti anche Aurelio Marguerettaz, Renzo Testolin e Claudio Restano che ieri hanno partecipato al voto ma hanno chiarito di aver estinto il proprio debito con la Regione "dunque senza alcun conflitto di interesse". Anche Pierluigi Marquis, ieri assente, ha assicurato di essere nella stessa posizione. Augusto Rollandin ha invece ribadito di non aver partecipato al voto.