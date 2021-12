Maggioranza, su incompatibilità rispettato regole

"La maggioranza ha operato nel rispetto delle regole". Lo sostengono i gruppi consiliari Union Valdôtaine, Federalisti Progressisti - Partito Democratico, Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie, Stella Alpina e Gruppo Misto in merito all'istanza presentata per l'avvio delle procedure per l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta nei confronti di sei Consiglieri regionali a seguito della sentenza di condanna nei loro confronti da parte della Corte dei Conti, riguardante la ricapitalizzazione della Casinò di Saint-Vincent Spa.

"Gli uffici del Consiglio regionale - dichiarano i Consiglieri dei gruppi di maggioranza -, in collaborazione con quelli della Giunta, hanno condotto un'attenta ed articolata istruttoria che ha portato a ritenere di non dover dare corso d'ufficio alla contestazione dell'incompatibilità nei confronti dei Consiglieri condannati, poiché il procedimento non è da ritenersi concluso in quanto, in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, la sentenza non può considerarsi passata in giudicato. Un'istruttoria che è stata sviscerata in tutti i suoi aspetti, così come è stata approfondita l'istanza presentata: abbiamo valutato che il percorso tecnico-giuridico fosse corretto e ci siamo comportati di conseguenza nell'assoluto rispetto delle norme. In merito ad un fantasioso conflitto di interesse in occasione del voto in consiglio regionale è opportuno precisare che nessun componente della maggioranza ha dei debiti nei confronti della Regione".