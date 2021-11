Violenza donne: Bertin, situazione drammatica e vergognosa

"I dati emersi in occasione del 25 novembre ci consegnano una situazione drammatica oltre che vergognosa. L'aumento dei femminicidi ci fa capire come il problema della violenza sulle donne sia da affrontare non soltanto attraverso la repressione penale, ma agendo sulla dimensione culturale del problema". E' quanto dichiara il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"Occorre rafforzare gli strumenti di prevenzione - aggiunge - formando la collettività, fin dall'infanzia, anche attraverso la scuola, al fine di sradicare i motivi culturali che portano alla violenza di genere, cambiando i comportamenti e gli stereotipi".