Finocchiaro, attrezzare giovani alle nuove sfide

"Attrezzare le nuove classi dirigenti" alla "straordinaria sfida" rappresentata dalla "necessità di cambiare le competenze della pubblica amministrazione". E' il senso dell'undicesima edizione della Scuola per la Democrazia secondo la presidente di ItaliaDecide Anna Finocchiaro che ha aperto i lavori del corso di alta formazione politica organizzato dal Consiglio Valle e dall'associazione ItaliaDecide, in collaborazione con AnciGiovani.

Il corso, riservato a giovani amministratori under 35 di tutta Italia, dopo due anni di stop forzato si svolge online ed è focalizzato sul tema "Transizione ambientale e politiche territoriali locali". Per Finocchiaro il concetto di transizione ambientale "che è anche al centro del Pnrr" significa "cambiare il paradigma delle politiche pubbliche. Avanzano nuove forme di cooperazione e cooperazione, emerge una 'amministrazione condivisa' che coinvolge le comunità e la spesa pubblica deve abbandonare l'ottica del 'qui e ora' per adottare invece una visione strategica".