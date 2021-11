Bertin, Scuola Democrazia valore aggiunto per giovani

"Amministrare e fare politica sono diventati sempre più complessi e speriamo di offrire un valore aggiunto grazie a questa scuola. Un aiuto per consentire ai giovani amministratori di avere strumenti di fronte a sfide inedite". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta Alberto Bertin in apertura dei lavori della undicesima edizione della Scuola della Democrazia.

"Dopo due anni di stop forzato - ha sottolineato Bertin - abbiamo voluto rilanciare questa iniziativa sfruttando le nuove tecnologie che in questo periodo di emergenza abbiamo imparato a sfruttare. Il tema di quest'anno, la transizione ambientale e le politiche territoriali locali, è nelle agende di tutte le istituzioni e gli enti locali, a partire dai Comuni, avranno un ruolo fondamentale per dare seguito ai finanziamenti del Pnrr che su questi ambiti offre grande spazio".