Ambiente: Rotta, transizione ecologica sia equa e giusta

"Non possiamo considerare la stagione della transizione ambientale se non nell'ottica di una transizione giusta e equa". Lo ha detto la presidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, Alessia Rotta, intervenuta all'undicesima edizione della Scuola per la Democrazia, il corso di alta formazione politica organizzato dal Consiglio Valle e dall'associazione italiadecide, in collaborazione con AnciGiovani, che quest'anno è focalizzato sul tema "Transizione ambientale e politiche territoriali locali".

Rotta ha sottolineato che "i cambiamenti climatici non sono uguali per tutti. C'è qualcuno che soffre più di altri. Ci sono disuguaglianze di genere, disuguaglianze generazionali, disuguaglianze sociali. Come nel Novecento lo scontro è stato tra capitale e lavoro, nel nostro secolo si pone un problema di polarizzazione delle ricchezze. Finora questa problematica è rimasta in un alveo pacifico ma nessuno può garantire che la situazione cambi".