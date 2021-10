Scissione nel Pcp, nascono i 'Federalisti Progressisti Pd'

(ANSA) - AOSTA, 28 OTT - L'attesa scissione in Pcp (Progetto Civico Progressista) si è consumata. Si è costituito ufficialmente oggi il nuovo gruppo consiliare Federalisti Progressisti Partito Democratico. Ne fanno parte Paolo Cretier (capogruppo), Andrea Padovani (vice), Antonino Malacrinò, l'assessore ai Beni Culturali e Turismo Jean-Pierre Guichardaz e il presidente del Consiglio Alberto Bertin.

"Si pone così fine a una vicenda - dicono i consiglieri - che ha generato confusione e imbarazzo conseguenti alle scelte politiche di una parte del gruppo costituito dopo le elezioni del 2020. La collocazione del nuovo gruppo sarà nella maggioranza che sostiene il presidente Lavevaz e contribuirà alla missione politica che ci siamo dati con il programma concordato e alla definizione del tagliando necessario a un anno dalle elezioni regionali". Il nuovo gruppo "diffida dall'uso in seno al Consiglio regionale per il rispetto, che non deve mai venire meno, della storia comune" e poi, sui fondi per l'attività dei gruppi consiliari, dice: "Riteniamo doveroso restituire all'Amministrazione regionale quanto percepito da Pcp". Infine un invito a Erika Guichardaz e Chiara Minelli alle "dimissioni dalle relative posizioni acquisite con i voti dell'attuale maggioranza, in modo tale da evitare che la posizione autonomamente assunta possa in qualche modo essere utilizzata con lo scopo di bloccare i regolari lavori del Consiglio regionale". (ANSA).