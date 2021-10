Seminari antimafia, un incontro su riciclaggio e usura

Secondo appuntamento venerdì 22 ottobre con i seminari organizzati da Consiglio Valle, Regione e associazione Avviso Pubblico sulla prevenzione alle infiltrazioni mafiose. A partire dalle 17,30, nella sala Maria Ida Viglino di Aosta, si parla del fenomeno del riciclaggio e dell'usura con Rocco Sciarrone, docente di Sociologia della criminalità organizzata e Direttore di Larco (Laboratorio di analisi e ricerca sulla criminalità organizzata) dell'Università di Torino, e Mario Turla, esperto di normativa antiriciclaggio, consulente per banche e pubbliche amministrazioni nell'applicazione del decreto legislativo 231/2007 in materia di prevenzione del riciclaggio.

Per la partecipazione in presenza, fino a esaurimento posti, è richiesto il possesso del green pass. Alla luce delle nuove disposizioni, l'accesso sarà consentito anche senza prenotazione. L'evento potrà anche essere seguito online sul sito del Consiglio Valle e in tv sul canale 15 del digitale terrestre.