Restano lascia VdA Unie e passa al gruppo Misto

E' stata formalizzata la decisione di Claudio Restano di abbandonare il gruppo consiliare di Vallée d'Aoste Unie. Restano ha trasmesso oggi pomeriggio al Consiglio regionale una comunicazione in cui richiede l'iscrizione al Gruppo Misto. Il cambio di gruppo si concretizzerà domani, durante l'adunanza dell'assemblea già convocata, con la comunicazione all'aula del nuovo posizionamento. Restano, terzo eletto in VdA Unie alle elezioni 2020 con 541 voti di preferenza, per il momento resterà comunque in maggioranza. Il gruppo di VdA Unie sarà ora formato solo da Corrado Jordan e Luciano Caveri.