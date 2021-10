Green pass, obbligo anche per consiglieri regionali Vda

Obbligo di Green pass anche per i consiglieri regionali della Valle d'Aosta. Lo ha stabilito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle che, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di Certificazione verde Covid-19 in ambito lavorativo pubblico, ha approvato le modalità operative per l'accesso alle sedi del Consiglio e della Regione.

La delibera stabilisce anche che, in caso di assenza del consigliere regionale dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti o di altri organi interni del Consiglio a seguito della verifica del mancato possesso di Green pass, si applica la trattenuta per assenza. "Il Consiglio si è adeguato alla normativa generale - spiega il Presidente Alberto Bertin - sull'obbligo della Certificazione verde: il principio è che non devono esserci deroghe per i consiglieri dato che non ci sono deroghe per i cittadini".