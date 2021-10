Claudio Restano verso il Gruppo Misto

Cambio di gruppo consiliare in vista per Claudio Restano. Il consigliere regionale, che attualmente fa parte di VdA Unie, si trasferirà nel Gruppo Misto nei prossimi giorni. Restano ha annunciato la sua intenzione agli altri due consigliere di VdA Unie, Luciano Caveri e Corrado Jordan, nei giorni scorsi. L'ufficialità del cambio di gruppo potrebbe arrivare già con il prossimo Consiglio Valle che si riunirà mercoledì 20 ottobre.

L'uscita di Restano da VdA Unie si inserisce in un più ampio progetto che vedrà nei prossimi mesi la nascita di un'area "politico-culturale" sul modello di Evolvendo, l'associazione nata nel 2007 attorno alla figura di Bruno Milanesio. Proprio Milanesio, insieme a Leonardo La Torre e all'ex consigliere regionale dell'Uvp e primo escluso dalla lista di VdA Unie alle ultime elezioni Jean-Claude Daudry sta tirando le fila nel nuovo soggetto che punta a ricreare un centro autonomista e liberale in grado di dialogare con un'area che va da Forza Italia alla lista Calenda passando per Edoardo Artari e Giovanni Girardini.