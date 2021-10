Il 13 ottobre si assegna il Premio regionale del Volontariato

Valorizzare il ruolo del volontariato nella società e la diffusione della cultura della solidarietà. E' l'obiettivo del Premio regionale per il Volontariato, la cui cerimonia di consegna è in programma mercoledì 13 ottobre alle 15 nella sede della Fondazione Sistema Ollignan, a Quart.

L'iniziativa, arrivata alla dodicesima edizione, è organizzata dal Consiglio Valle in collaborazione con il Csv Valle d'Aosta.

L'edizione 2021, dato il momento storico, si è rivolta alle nuove fragilità e alle emergenze inedite conseguenti all'epidemia da Covid, premiando i migliori progetti volti a superare la fase critica attuale, siano essi rivolti al miglioramento della vita o alla promozione e valorizzazione dei diritti delle persone in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo. Il Premio consiste in un contributo di 5000 euro da destinare al progetto vincitore. Sono previsti poi cinque riconoscimenti da 4000 euro ciascuno per progetti giudicati particolarmente meritori.