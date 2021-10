Mobilità a idrogeno, commissione approva disegno di legge

La quarta Commissione 'Sviluppo economico' ha espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge, presentato dalla giunta regionale lo scorso 21 settembre, in merito al finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno. Sul provvedimento, il cui relatore è Corrado Jordan, sono stati sentiti il presidente della Regione e assessore ai Trasporti ad interim, Erik Lavevaz, e il dirigente del Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, Antonio Pollano.

Il testo modifica la legge regionale 18/2021, approvata a luglio: "Questo disegno di legge - dice il presidente della commissione Giulio Grosjacques - consente di correggere un'anomalia tecnica andando ad inserire una disposizione finanziaria per individuare le modalità di finanziamento dello studio, senza comportare maggiori oneri per il bilancio regionale".

Il disegno di legge sarà inserito all'ordine del giorno suppletivo del prossimo Consiglio, convocato per il 6 e 7 ottobre.