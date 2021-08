A Valsavarenche torna Granpablok, raduno di bouldering

Torna in Valsavarenche l'appuntamento con "Granpablok-Libera il tuo blocco", raduno dedicato al bouldering ovvero all'arrampicata sui sassi. la manifestazione - organizzata dall'associazione Fuori di Blocco Asd con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta - è in programma sabato 7 e domenica 8 agosto nella piana glaciale della località Pont di Valsavarenche, a 2.000 metri di quota.

"Una manifestazione per climbers - si legge nella presentazione - ma non solo: sarà una giornata di condivisione e divertimento per adulti, bambini, atleti, professionisti e appassionati".

Gli eventi previsti: GoldenBlok, la gara boulder di difficoltà per i climbers con una linea maschile e una femminile tracciate da professionisti da completare in un massimo di 4 minuti; BestBlok, la miglior linea tracciata e liberata dai partecipanti (gli amanti dei social, una volta scalato il blocco devono scattare una foto, disegnare la linea, darle un nome e postarla per cercare di vincere il concorso); BimboBlok, l'evento per bambini e principianti; Beer'sBlok, la gara goliardica per guadagnarsi la birra che si trova in cima.