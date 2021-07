Manfrin relatore proposta legge sulla fibromialgia

La quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle ha nominato il Andrea Manfrin (Lega VdA) come relatore della proposta di legge per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia.

L'iniziativa legislativa si compone di 10 articoli e "si prefigge di riconoscere sul territorio regionale la fibromialgia quale patologia progressiva e invalidante e di stabilizzare i provvedimenti sinora assunti a livello regionale per consentire ai pazienti che soffrono di questa sindrome di avere accesso all'assistenza e alle terapie necessarie".

"Abbiamo programmato una serie di audizioni - specifica il Vicepresidente della Commissione, Claudio Restano (VdA Unie) -, in primis dell'Assessore e dei dirigenti dell'Assessorato alla sanità, in modo da meglio analizzare la tematica".