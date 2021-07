Vaccini: in Vda al via seconda parte campagna comunicazione

"Nei prossimi giorni prenderà il via una seconda fase della campagna di comunicazione che promuove la vaccinazione: è nostro compito intercettare e convincere chi non è ancora stato vaccinato, ormai in ogni fascia d'età". Lo ha detto il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, in apertura dei lavori del Consiglio Valle e riferendo del suo colloquio con il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo: "Con lui ho fatto il punto sul quadro della pandemia in Valle d'Aosta e sulla campagna vaccinale, sulla quale è ancora indispensabile dispensare grande attenzione. I mesi estivi ci concedono una pausa dal punto di vista del contagio, ma sono fondamentali per la campagna vaccinale: non dobbiamo rallentare i ritmi, per permetterci di arrivare all'autunno con una larghissima parte della popolazione che deve essere immunizzata. L'appello quindi è a tutti i valdostani, perché solo l'impegno collettivo può portarci a raggiungere il risultato".