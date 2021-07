Idrogeno, proposta legge in Consiglio Valle del 7 e 8 luglio

(ANSA) - AOSTA, 05 LUG - E' stata iscritta all'ordine del giorno suppletivo del Consiglio valle del 7 e 8 luglio prossimi la proposta di legge del consigliere Claudio Restano (Vda Unie) che contiene disposizioni per l'utilizzo della trazione a idrogeno per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile (modificazioni alla legge regionale n.

22/2016). Relatori del testo di legge, su cui la quarta commissione 'Sviluppo economico' il primo luglio ha espresso parere favorevole a maggioranza, saranno il consigliere Restano per la maggioranza e il consigliere Simone Perron (Lega Vda) per la minoranza.

In discussione anche un'interrogazione a risposta immediata del gruppo Pour l'Autonomie in merito alla riconferma del personale ausiliario delle scuole precedentemente assunto con chiamata pubblica.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 39 oggetti. (ANSA).