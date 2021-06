Ambiente, in commissione la roadmap per la decarbonizzazione

Le linee guida per la definizione della strategia regionale di decarbonizzazione sono state esaminate dalla terza Commissione "Assetto del territorio" e dalla quarta Commissione "Sviluppo economico" del Consiglio valle, riunite in sedurta congiunta. L'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy ha illustrato la 'Roadmap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040', che traccia il percorso di decarbonizzazione del territorio per arrivare a un nuovo modello di sostenibilità ambientale ed energetica.

"In Valle d'Aosta - riferiscono i Presidenti delle Commissioni, Albert Chatrian (Av-Sa) e Giulio Grosjacques (Uv) -- grazie alla vasta vegetazione e alla bassa densità di popolazione le emissioni derivanti dalle attività umane sono in larga parte assorbite dagli ecosistemi: tuttavia, è bene impegnarsi per ridurre la parte di emissioni che deriva dall'antropizzazione attraverso politiche di contenimento e riduzione del consumo di combustibili fossili, di risparmio ed efficientamento energetico, di promozione dell'innovazione tecnologica, di riduzione dei consumi e degli sprechi, di valorizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Il documento presentato dall'Assessore evidenzia come i settori civile e trasporti presentino le più alte emissioni: sarà quindi importante concentrarsi sullo sviluppo di politiche innovative, quali per esempio gli interventi di rigenerazione urbana nell'ambito del patrimonio edilizio, l'estensione della rete di distribuzione del gas metano nelle vallate, il potenziamento del trasporto pubblico locale e l'incentivazione di forme di mobilità sostenibile. Importante sarà il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse e dei rappresentanti del tessuto sociale ed economico attraverso un processo partecipativo nella logica di condividere scelte e obiettivi". "Ora - concludono- sarà fondamentale dettagliare e affinare ulteriormente il documento per dare corso alle iniziative e alle misure previste: la sfida è quella di raggiungere l'obiettivo entro il 2040, una sfida importante, ma necessaria, che potrà migliorare l'attrattività della Valle d'Aosta oltre che fungere da volano economico".