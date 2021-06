Demolizione case La Thuile, in commissione audito sindaco

In merito all'ordine di demolizione di alcuni immobili in frazione Thovex di La Thuile la terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha audito il sindaco Mathieu Ferraris, accompagnato dall'avvocato Paola Roullet, il Capo di Gabinetto della presidenza della Regione, Paolo Di Nicuolo, e il coordinatore dell'Avvocatura regionale, Riccardo Jans.

"Un'audizione - riferisce il presidente della Commissione, Albert Chatrian (Alliance valdotaine-Stella alpina) - che ha consentito di ripercorrere le tappe di una vicenda che ha origine nel 2010 e che è transitata attraverso una serie di gradi di giudizio, in ultimo la sentenza del Consiglio di Stato che ha sancito l'obbligo per il Comune di La Thuile di provvedere a tutti gli atti amministrativi per ordinare la demolizione delle tre villette del Thovex. A seguito delle audizioni la terza Commissione auspica che si raggiunga un accordo tra le parti, nelle more dei tempi dettati dalla sentenza, volto a scongiurare la demolizione degli immobili, dove vivono stabilmente dei nuclei familiari. L'accordo tra le parti metterebbe fine a un contenzioso il cui epilogo potrebbe anche essere il commissariamento del Comune in caso di mancato adempimento di quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato".