Beni culturali: in Valle d'Aosta ingresso gratuito under 25

Dal primo luglio al 31 dicembre prossimi l'accesso a castelli, musei e mostre in Valle d'Aosta sarà gratuito per gli under 25. Lo ha detto l'assessore regionale ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz rispondendo ad un'interpellanza del gruppo Pour l'Autonomie.

«L'idea della gratuità dai zero ai 25 anni - ha spiegato - nasce dall'intento di sensibilizzare i giovani. La fase sperimentale va proprio nella direzione di creare circuito intorno al mondo della cultura, eliminando anche la barriera economica e catturando l'interesse del mondo giovanile. Segnalo che 8/9 biglietti ogni 10 vengono staccati per gli adulti, e ciò significa che al di fuori delle visite scolastiche, il pubblico dei giovani frequenta poco i luoghi della cultura".

Secondo l'assessore "la nuova politica tariffaria ha una doppia valenza: aumentare il livello culturale complessivo della comunità e incrementare le presenze complessive, incentivando l'effetto traino che diventa ancor più virtuoso se ad innescarlo sono i giovani".

Fornendo alcuni dati Guichardaz ha sottolineato che "nel 2019 gli incassi riferiti ai giovani fino ai 18 anni ammontano a circa 145.000 euro, a fronte di un incasso generale di 1 milione 466 mila euro: i proventi per i biglietti per gli utenti nella fascia 6-18 anni corrispondono ad una percentuale pari a meno del 10% dell'incasso totale calcolato tra gli adulti".

La replica di Marco Carrel (Pour l'Autonomie): "Dobbiamo aspettare questo semestre di prova per capire le ricadute di questa scelta. Condivido la ratio, ma non la gratuità per gli under 25, che finora avrebbero pagato al massimo 2 euro. Bene investire in campagne pubblicitarie. Segnalo il possibile insorgere di problemi nella gestione dei siti e dei castelli con la gratuità, è un aspetto da monitorare".