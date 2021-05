Regione: Lega, maggioranza costruita con troppa celerità

"La celerità con la quale si è costruita la nuova maggioranza non è stata buona consigliera: è vero che bisognava gestire una pandemia con scelte da portare avanti in fretta, ma sul programma c'erano troppi punti aperti, troppi aspetti non risolti. Aspetti che abbiamo sollevato, non per speculazione politica, ma perché riteniamo necessario l'approfondimento di alcuni temi per poter governare". Lo ha detto il consigliere Stefano Aggravi, intervenendo nel dibattito sulle dimissioni dell'assessora Chiara Minelli e sulla conseguente crisi politica.

La collega Nicoletta Spelgatti ha aggiunto: «Sono passati sette mesi da quando governate: che risposte avete dato alla comunità? Oggi, i problemi sono risolti? Non c'è un solo Assessorato che abbia prodotto qualcosa, a parte l'Assessorato della sanità che ha dovuto gestire una pandemia. Pensate di andare avanti così? Occupare delle poltrone non è governare: governare significa dare delle risposte concrete, avere obiettivi chiari e condivisi.

"Lo avevamo già detto il 20 ottobre - ha osservato il capogruppo di Pour l'Autonomie, Marco Carrel - quando pareva già chiaro quanto le posizioni fossero distanti. Il programma di Legislatura era troppo aperto, con troppi punti lasciati senza una linea. Noi siamo sempre stati collaborativi laddove condividevamo le azioni di governo; noi non siamo il gruppo consiliare dei "no" così come non abbiamo mai alzato i toni in quest'Aula. Ma questo momento storico necessita di idee chiare e condivise, la Valle d'Aosta ha bisogno di una maggioranza chiara, con obiettivi sicuri. La Valle d'Aosta è pronta per la ripartenza, ma dobbiamo sapere dove vogliamo andare: l'immobilismo di questi mesi ha dimostrato che non è così.

Speriamo ora di capire chi fa parte della maggioranza e cosa vuole fare. Ad oggi questo non ci è assolutamente chiaro: è ora di ripartire e non possiamo più aspettare gli eventi".