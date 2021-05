Regione: dimissioni assessora Minelli approdano in Consiglio

Le dimissioni rassegnate la scorsa settimana dall'assessora regionale all'Ambiente e ai Trasporti Chiara Minelli saranno al centro della prossima seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, convocata per mercoledì 26 e giovedì 27 maggio, a partire dalle 9. Nell'ordine del giorno è anche iscritto un punto riguardante la designazione di un componente effettivo del Comitato misto paritetico per le servitù militari previsto dal Codice dell'ordinamento militare e di un componente supplente della Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta. Alla sessione ordinaria, che prevede l'esame di 64 argomenti di cui 30 rinviati dalla scorsa adunanza, seguirà quella europea e internazionale. Prevista la relazione sulle attività di rilievo europeo e internazionale svolte dalla Regione nel biennio 2019-2020 e le linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionale della Regione per la 16/a Legislatura, su cui la prima Commissione "Istituzioni e autonomia" il 6 maggio ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo Lega VdA.