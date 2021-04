Covid: Lega, no a green pass ma libera circolazione

"L'idea di un pass che garantisca la libera circolazione all'interno della regione a vaccinati, guariti dal virus e negativi ai tamponi costituisce una limitazione della libera circolazione delle persone". E' quanto dichiara la Lega Vallée d'Aoste, dopo le dichiarazioni del presidente della Regione, Erik Lavevaz, sull'ipotesi di istituire un green pass regionale.

"I cittadini infatti che non rientrino nelle categorie elencate dal Presidente paradossalmente non potrebbero spostarsi fra i comuni nemmeno per fare la spesa o recarsi al lavoro se non in possesso del via libera dell'Usl", spiega la Lega.

"Il pass - prosegue - inoltre penalizzerebbe coloro che sono in attesa di poter effettuare il vaccino e anche chi, in un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo, non può permettersi di pagare 85 euro per effettuare un tampone ogni giorno". Secondo la Lega Vallée d'Aoste "il Presidente della Regione dovrebbe impiegare tempo ed energie per garantire la libertà di movimento e di lavoro ai nostri cittadini, e non a limitarla".