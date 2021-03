Enti locali:parere favorevole commissione su norma segretari

(ANSA) - AOSTA, 23 MAR - La prima Commissione consiliare 'Istituzioni e Autonomia' ha espresso parere favorevole all'unanimità al nuovo testo della proposta di legge, a firma di tutti i gruppi consiliari, che contiene disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali. «La commissione - spiega il presidente Claudio Restano (VdA Unie) - ha recepito alcune richieste di modifica pervenute dal Consiglio permanente degli enti locali e, in particolar modo, la riduzione dei giorni per la presentazione delle domande di iscrizione alla parte seconda dell'albo regionale dei segretari, al fine di agevolare il percorso di definizione degli ambiti e delle convenzioni di segreteria. Visto che si tratta di un provvedimento particolarmente urgente, votato all'unanimità, chiederemo che venga iscritto domani in Aula per poterlo discutere e approvare già in questo Consiglio".

La prima Commissione ha espresso oggi parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario della Lega VdA, anche al disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2021. Sugli articoli di competenza, si sono anche espresse, sempre a maggioranza, le altre quattro Commissioni. Anche per questo testo, di cui è relatore capofila il Presidente della prima Commissione, sarà richiesta l'iscrizione in via d'urgenza nel Consiglio convocato domani. (ANSA).