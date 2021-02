Covid: Consiglio Vda chiede ordinanza su riapertura sci

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta "sollecita il Presidente della Regione a emanare una ordinanza per definire le modalità tecniche per la riapertura" degli impianti da sci "sulla base del vigente quadro normativo".

E' quanto viene indicato in una risoluzione votata oggi all'unanimità che impegna il Governo regionale anche "a definire, assieme a Finaosta, le modalità di apertura degli impianti di risalita, tenendo conto del contesto in continuo cambiamento - a causa delle misure di contrasto della pandemia - e a trovare le necessarie contromisure a sostegno delle società di impianti a fune e dell'indotto sia con risorse finanziarie proprie che con i ristori nazionali".

"In questi tre mesi la montagna è stata bistrattata: abbiamo riscoperto lo sci nordico, lo scialpinismo, le passeggiate e le ciaspolate, ma abbiamo sentito forte la mancanza dello sci alpino, il motore dell'economia. La situazione economica delle vallate laterali è a rischio", ha detto Albert Chatrian (Av-Sa), illustrando il testo della risoluzione.