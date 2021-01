Francophonie: 46e Assemblée parlementaire en visioconférence

L'Assemblée parlementaire de la francophonie a convoqué sa 46e session en visioconférence: ses instances se réunissent à partir d'aujourd'hui, mardi 19, jusqu'à vendredi 29 janvier 2021. La Vallée d'Aoste y participe avec sa délégation de Conseillers nouvellement élus au sein de la section: le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et son délégué, le Vice-Président du Conseil Aurelio Marguerettaz, les Conseillers Corrado Jordan, Pierluigi Marquis, Erik Lavy et Augusto Rollandin.

Le débat général de l'assemblée plénière, prévue les 28 et 29 janvier, sera l'occasion pour échanger et prendre position sur un sujet de grande actualité: les parlements francophones face à la crise du Covid-19 et les perspectives pour demain.

Préalablement à la plénière, l'APF réunit ses organismes internes: les réunions débutent aujourd'hui avec le Réseau des femmes parlementaires. A l'ordre du jour figure la présentation des rapports concernant les violences faites aux femmes dans les parlements, le choix des filières d'éducation pour les filles, la cyberviolence envers les femmes et les enfants. Pour la section valdôtaine, c'est le Vice-Président Aurelio Marguerettaz qui assiste aux travaux.