Regione: nominata commissione per referendum in Vda

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha nominato la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare per la durata della Legislatura, "attingendo da un elenco di esperti in discipline giuridiche e pubblicistiche indicati dal Presidente della Corte d'Appello di Torino". E' quanto si legge in una nota dell'Assemblea valdostana. Sono stati eletti componenti effettivi i professori Raffaele Caterina, Elisabetta Palici Di Suni Prat e Francesco Dassano. I componenti supplenti sono gli Avvocati Giuseppe Gallenca e Antonella Lauria e il professore Eugenio Dalmotto.

La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità delle richieste di referendum e delle proposte di legge di iniziativa popolare depositate nel corso della Legislatura.