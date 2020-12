Covid: Aggravi, Governo ridia ciò che ha tolto con decreto

Il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz "chieda con forza ciò che non voglio chiamare ristori, ma una giusta restituzione di quello che ci è tolto tramite decreto". Lo ha chiesto in Consiglio regionale Stefano Aggravi, consigliere della Lega Vallée d'Aoste, lamentando "una disattenzione delle istituzioni romane come mai c'è stata nei nostri confronti" riguardo alla classificazione della regione in zona rossa.