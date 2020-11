Volontariato: a 'Partecipare Conta' premio Consiglio Vda

(ANSA) - AOSTA, 20 NOV - Il progetto 'Ri-partire insieme' si è aggiudicato l'edizione 2020 del Premio regionale per il volontariato, promosso dal Consiglio Valle. L'iniziativa premiata con 5 mila euro è dell'associazione Partecipare Conta, impegnata nel mondo giovanile con una particolare attenzione verso il mondo della disabilità. Il premio viene organizzato in collaborazione con il Csv, insieme alla sezione valdostana dell'Associazione nazionale Alpini, ai Lions Club Aosta Host e Aosta Mont-Blanc e ai Rotary Club Aosta e Courmayeur-Valdigne.

"Ancora una volta - dichiara il presidente del Consiglio, Alberto Bertin - questo premio mette in luce la vitalità e la ricchezza del mondo del volontariato nella nostra regione. Le associazioni valdostane dimostrano non solo la loro capacità di intervenire in maniera efficace, ma anche la forza di reagire all'emergenza per trovare strade nuove e guardare oltre le difficoltà, per costruire un futuro solidale e attento alle relazioni".

Il progetto dell'associazione Partecipare Conta mira a realizzare dei tirocini per persone con disabilità presso l'albergo etico Comtes de Challant di Fénis.

La giuria ha deciso di assegnare il premio "per la capacità di guardare oltre la difficoltà, non rinunciando a coltivare il futuro individuale di ciascuno di noi".

Tra i 13 progetti presentati, sono state selezionate altre 5 proposte meritevoli di ricevere i riconoscimenti di 4.000 euro: 'Smart social working associativo per donare vita a chi è malato' dell'Avid regionale VdA, 'Une voix spéciale' dell'ANGSA VDA APS - Associazione nazionale genitori soggetti autistici Valle d'Aosta; "#iorestoacasa e… scrivo una storia" dei Volontari del soccorso di Donnas; 'IO malato di cancro al tempo del Covid' dell'associazione a sostegno della vita dopo il cancro Viola; 'Essere studenti Dsa in tempi di pandemia!' di Antenne handicap VdA onlus.

Della giuria hanno fatto parte il presidente del Consiglio regionale Alberto Bertin, i vicepresidenti Aurelio Marguerettaz e Paolo Sammaritani, i consiglieri segretari Corrado Jordan e Luca Distort; il presidente onorario del Premio per il Volontariato, André Lanièce; il presidente del Csv, Claudio Latino; il presidente del Rotary Club Aosta, Fabio Avezzano; il vicepresidente del Rotary Club Courmayeur-Valdigne, Edgardo Campane; il presidente del Lions Club Aosta Host, Enrico Detragiache; la presidente del Lions Club Aosta Mont-Blanc, Giorgia Baratta; il presidente della Sezione valdostana dell'Associazione nazionale Alpini, Carlo Bionaz; il direttore della Caritas diocesana di Aosta, Andrea Gatto; il direttore della Fondazione Sistema Ollignan onlus, René Benzo.

A causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, non è prevista una cerimonia di premiazione: alle associazioni verrà recapitata singolarmente la targa del premio ricevuto, mentre i fondi saranno erogati alla conclusione dei progetti selezionati.

