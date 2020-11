Covid: Sammaritani, Stato non riconosce specificità Vda

"Come sempre siamo penalizzati perché i nostri numeri non ci consentono di rientrare in parametri che vengono stabiliti a livello nazionale e che non tengono conto della nostra specificità". Lo ha detto il consigliere regionale Paolo Sammaritani (Lega Vda) presentando un'interrogazione a risposta immediata per conoscere i motivi di esclusione della città di Aosta dal contributo statale a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali nei centri storici. "Abbiamo chiesto al gruppo della Lega in Senato - ha aggiunto - di presentare un emendamento al fine di aggiungere un comma all'articolo 59 in cui si dica che, al di là dei parametri indicati, venga in ogni caso riconosciuta al Comune di Aosta la possibilità di accedere a questo contributo statale".

La replica dell'Assessore al turismo e commercio, Jean-Pierre Guichardaz: "L'articolo 59 riconosce uno specifico contributo a fondo perduto alle attività di impresa nel settore della vendita di beni e servizi svolte nei centri storici dei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane ad alta presenza di turisti stranieri: in particolare, per i comuni capoluogo di provincia, l'accesso ai benefici è limitato ai soggetti dove vi siano turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti. Ad Aosta, sono state registrate 91.968 presenze straniere contro 88.318 italiane: la popolazione essendo di 34.000 unità, l'esclusione di Aosta è da attribuirsi alla mancata rispondenza a questo parametro. Informo, inoltre, che a usufruirne sono stati 29 Comuni in tutta Italia, di cui 11 capoluoghi di città metropolitane".