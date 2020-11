Covid: Av propone screening su tutta la popolazione

(ANSA) - AOSTA, 18 NOV - Alliance valdotaine propone di realizzare nei prossimi mesi uno screening sul coronavirus su tutta la popolazione valdostana "avvalendosi anche del settore del volontariato, che potrebbe essere utilmente impiegato a supporto degli operatori sanitari". La proposta è contenuta in un documento del comitato esecutivo che si è riunito per analizzare la crisi sanitaria in corso.

"Proprio in funzione delle piccole dimensioni, è necessario, oltre che possibile, procedere ad implementare l'attività di screening attraverso un aumento considerevole del numero di tamponi giornalieri", spiega il movimento, considerando "urgente investire ulteriormente nel dotare le strutture destinate a tali operazioni delle attrezzature, dei dispositivi e del personale necessari". (ANSA).