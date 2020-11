Enti locali: Restano, urgente riforma servizi associati

(ANSA) - AOSTA, 17 NOV - La riforma della legge regionale che regola l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali è una "questione particolarmente urgente". Lo ha detto il presidente della prima commissione 'Istituzioni e autonomia' del Consiglio Valle Claudio Restano al termine della riunione di oggi. "Vorremmo approvare una prima parziale riforma entro la fine dell'anno. A questa questione si allaccia anche il riordino complessivo dell'ordinamento regionale in materia di segretari comunali", ha anticipato Restano.

"Altre due tematiche fondamentali - prosegue - discendono da un preciso impegno richiesto dal Consiglio, attraverso una mozione e una risoluzione approvate nella seduta del 5 novembre scorso: le iniziative da mettere in campo per arrivare a una definizione della controversia sui confini del Monte Bianco e la tutela delle funzioni prefettizie attribuite al Presidente della Regione". A questo proposito saranno auditi i parlamentari valdostani: "Questioni come quella delle funzioni prefettizie al Presidente della Regione devono essere affrontate in modo corale a livello regionale attraverso un dialogo proficuo tra istituzioni". Altro tema in agenda quello della riforma del titolo V della Costituzione: "Come Commissione - ha detto ancora Restano - siamo interessati ad approfondirne tutti gli aspetti e lo sentiremo prossimamente anche su questo". (ANSA).